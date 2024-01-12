هاري كين يهدد رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني

المصدر: البيان

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تعود عجلة الدوري الألماني للدوران من جديد، اليوم الجمعة، عقب انتهاء العطلة الشتوية، عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره هوفنهايم على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة رقم 17.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ولم يخسر العملاق البافاري بايرن ميونخ سوى مباراة واحدة، في 15 مواجهة خاضها على ملعبه أمام هوفنهايم في الدوري الألماني (11 انتصاراً- 3 تعادلات)، وأتت تلك الهزيمة بنتيجة (2-1)، في أكتوبر 2019.

ولم يفشل بايرن ميونخ من قبل في التسجيل أمام هوفنهايم، على ملعب أليانز أرينا.

وهناك فريقان استقبلهما بايرن ميونخ أكثر من هوفنهايم في الدوري الألماني، ولم يفشل في التسجيل أمامهما أيضًا، وهما آينتراخت براونشفايغ (19 مرة) وفولفسبورغ (26 مرة).

وفي الموسم الماضي، وصل بايرن ميونخ إلى العام الجديد في صدارة الترتيب، برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، وجمع بايرن، في نفس الفترة من هذا الموسم، 4 نقاط أكثر من الموسم الماضي، لكنه يتواجد في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن (42 نقطة).

ومع ذلك، البافاري بايرن ميونخ لديه مباراة مؤجلة أمام يونيون برلين، مقررة في نهاية يناير الجاري، ويحظى النادي الأعظم في ألمانيا الآن بالرقم القياسي، لأكبر عدد من النقاط يجمعه فريق يحتل المركز الثاني، بعد مرور 16 جولة.

ونجح الدولي الإنجليزي، هاري كين، في التسجيل في 7 من آخر 8 مباريات خاضها بالبوندسليغا (باستثناء مباراة آينتراخت فرانكفورت).

ويملك نجم بايرن ميونخ في رصيده 21 هدفًا، في 15 مباراة، متخطيًا إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، الذي وصل إلى هذا الرقم في 22 لقاء.

وفي حال سجل كين أمام هوفنهايم، اليوم، سيعادل رقم روبرت ليفاندوفسكي القياسي بالدوري الألماني في (2020 - 2021)، كأكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف خلال النصف الأول من الموسم، بـ22 هدفًا في 16 مباراة.

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