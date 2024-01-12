أرسنال يبدأ معسكره الشتوي في دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، معسكره التدريبي الشتوي في دبي، والذي يستمر حتى 16 الجاري، وأجرى الفريق أول حصصه التدريبية على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد مكاناً مفضلاً للأندية الإنجليزية والرياضيين بشكل عام لإقامة تحضيراتهم.

وشارك جميع نجوم أرسنال في التدريب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا باستثناء الثنائي المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في كأسي أمم أفريقيا وآسيا.

ويعول «المدفعجية» على الجو الرائع لتكثيف تدريباته من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. ونشر النادي الإنجليزي مجموعة من الصور لمرانه الأول في ند الشبا عبر حسابه على منصة «x» تحت عنوان التدريب في الطقس الدافئ في دبي.

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