الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تدخل تاريخ كأس الأمم الآسيوية

المصدر: وكالات

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دخلت الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا تاريخ بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، التي تنطلق غدا الجمعة في قطر، وتواصل فعالياتها حتى 10فبراير القادم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين اليابانية يوشيمي ياماشيتا لإدارة مباراة أستراليا والهند بعد غد السبت في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وسوف تصبح ياماشيتا أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال، وفقا للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أفاد بأن الحكمة اليابانية ضمن 5 حكمات يشاركن في إدارة النسخة الـ18 من كأس أمم آسيا في قطر.

ويعاون الحكمة اليابانية في إدارة المباراة التي تقام على ملعب (أحمد بن علي)، مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروجي، علماً بأن هذا الطاقم الياباني سجل حضورا تاريخيا لعدة مرات من خلال إدارة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2019، ودوري أبطال آسيا عام 2022 والدوري الياباني العام الماضي.

وتعتبر ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، حيث حصلت على الشارة الدولية عام 2015، وحققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات، حيث كانت أول حكمة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022، وكانت من ضمن 6 حكمات تم اختيارهن للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

وأدارت الحكمة اليابانية المباراة الافتتاحية بكأس العالم للسيدات العام الماضي في أستراليا ونيوزلندا، وتولت إدارة مباراتين إضافيتين خلال تلك النسخة، إلى جانب تعيينها حكمة رابعة في مباراتين أخريين، وكانت تلك المشاركة الثانية بالنسبة لها في مونديال السيدات، بعد المشاركة الأولى بنسخة عام 2019 في فرنسا، علما بأنها شاركت أيضا في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2018 و2022، ودورة الألعاب الأولمبية 2020.

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