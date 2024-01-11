(فيفا) يُطلق خاصية رقمية بأسماء الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق خاصية وأداة رقمية جديدة تضم قائمة بأسماء الأندية، الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب بسبب أزمات ومشاكل قانونية.

وذكر فيفا عبر موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الخميس، أنه تماشيا مع جهوده المستمرة لرفع مستوى الشفافية والكشف الكامل عن البيانات المتعلقة بأجهزته القضائية، تم إطلاق أداة رقمية جديدة تضمّ قائمة بأسماء الأندية الخاضعة لحظر التسجيل.

وأضاف: "بحسب الهيكل القانوني لفيفا يمثل حظر التسجيل أحد الإجراءات التأديبية المحتملة ،التي يمكن لأجهزته القضائية أو محكمة كرة القدم فرضها على الأندية بحسب الإطار القانوني المعمول به لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأوضح "حال تم فرض حظر التسجيل على نادٍ ما،فإنه يتم منع هذا النادي من تسجيل أي لاعبٍ جديد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وسواء كان اللاعبون المعنيون من الهواة أو من المحترفين، وذلك طوال المدة التي يشملها هذا الإجراء".

وتابع "لن يتمكّن النادي من تسجيل أي لاعبين جدد إلا بعد انقضاء مدة الحظر بأكملها أو في حال رفع إدارة فيفا للحظر ،وهو أمر عادة ما يتم عند تنفيذ النادي لإجراء واحد أو أكثر".

وشدد فيفا "ويتمثل الهدف الأساسي من هذه الأداة الجديدة بأن توفر لكافة الأطراف المعنية، ولا سيما اللاعبين والأندية والجماهير، قائمة بكافة الأندية المحظور عليها تسجيل لاعبين جدد في الوقت الراهن".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز