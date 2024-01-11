الجدول الكامل لمباريات أمم آسيا ونظام البطولة والمنتخبات المشاركة

المصدر: وكالات

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تتجه أنظار محبي الكرة الآسيوية إلى ملاعب قطر التي ستشهد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، غداً الجمعة في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير 2024.

وكان مقررا أن تجري كأس آسيا الصيف الماضي في الصين، لكنه تم إسناد البطولة إلى قطر، على أن تنظم في شتاء 2024، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 منتخبات، تخوض 3 مباريات تصفوية في الدور الأول.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة بشكل مباشر للدور الـ16، فيما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث من المجموعات الست لتتأهل أيضا للدور التالي.

وينطلق الدور الأول من البطولة يوم الجمعة 12 يناير 2024، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

في حين تبدأ مباريات الدور الـ16 اعتبارا من 28 يناير ولغاية الأربعاء 31 الشهر ذاته.

في حين تُلعب مباريات دور ربع النهائي في 2 و3 فبراير، ونصف النهائي في 7 و8 فبراير.

أما المباراة النهائية فستجري 10 فبراير 2024، في حين لا يوجد مباراة لتحديد المركزين الثالث أو الرابع.

وتنطلق البطولة بمواجهة بين العنابي (صاحب الأرض) ولبنان في ملعب لوسيل، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا "الصين وطاجيكستان.

جدول مباريات كأس آسيا 2023

12 يناير:

(19:00) بتوقيت الدوحة، قطر x لبنان (المجموعة الأولى) ملعب لوسيل.

13 يناير:

(14:30) أستراليا x الهند (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(17:30) الصين x طاجيكستان (المجموعة الأولى) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) أوزبكستان x سوريا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير:

(14:30) اليابان x فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(17:30) الإمارات x هونغ كونغ (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

(20:30) إيران x فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير:

(14:30) كوريا الجنوبية x البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) إندونيسيا x العراق (المجموعة الرابعة) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) ماليزيا x الأردن (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

16 يناير:

(17:30) تايلاند x قيرغيزستان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) السعودية x عمان (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

17 يناير:

(14:30) لبنان x الصين (المجموعة الأولى) ملعب الثمامة.

(17:30) طاجيكستان x قطر (المجموعة الأولى) ملعب البيت.

18 يناير:

(14:30) سوريا x أستراليا (المجموعة الثانية) ملعب جاسم بن حمد.

(17:30) الهند x أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب أحمد بن علي.

(20:30) فلسطين x الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب الجنوب.

19 يناير:

(14:30) العراق x اليابان (المجموعة الرابعة) ملعب المدينة التعليمية.

(17:30) فيتنام x إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) هونغ كونغ x إيران (المجموعة الثالثة) ملعب خليفة الدولي.

20 يناير:

(14:30) الأردن x كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) ملعب الثمامة.

(17:30) البحرين x ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير:

(17:30) عمان x تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(20:30) قيرغيزستان x السعودية (المجموعة السادسة) ملعب خليفة الدولي.

22 يناير:

(18:00) طاجيكستان x لبنان (المجموعة الأولى) ملعب جاسم بن حمد.

(18:00) قطر x الصين (المجموعة الأولى) ملعب خليفة الدولي.

23 يناير:

(14:30) سوريا x الهند (المجموعة الثانية) ملعب البيت.

(14:30) أستراليا x أوزبكستان (المجموعة الثانية) ملعب الجنوب.

(18:00) هونغ كونغ x فلسطين (المجموعة الثالثة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) إيران x الإمارات (المجموعة الثالثة) ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير:

(14:30) اليابان x إندونيسيا (المجموعة الرابعة) ملعب الثمامة.

(14:30) العراق x فيتنام (المجموعة الرابعة) ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير:

(14:30) كوريا الجنوبية x ماليزيا (المجموعة الخامسة) ملعب الجنوب.

(14:30) الأردن x البحرين (المجموعة الخامسة) ملعب خليفة الدولي.

(18:00) قيرغيزستان x عمان (المجموعة السادسة) ملعب عبد الله بن خليفة.

(18:00) السعودية x تايلاند (المجموعة السادسة) ملعب المدينة التعليمية.

جدول مباريات ثمن نهائي كاس أمم آسيا:

28 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الثانية – ثالث الأولى أو الثالثة أو الرابعة (المباراة رقم 37) ملعب جاسم بن حمد.

(19:00) ثاني المجموعة الأولى – ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 38) ملعب أحمد بن علي.

29 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الرابعة – ثالث الثانية أو الخامسة أو السادسة (المباراة رقم 39) ملعب خليفة الدولي.

(19:00) متصدر المجموعة الأولى – ثالث الثالثة أو الرابعة أو الخامسة (المباراة رقم 40) ملعب البيت.

30 يناير:

(14:30) ثاني المجموعة الثانية – ثاني السادسة (المباراة رقم 41) ملعب الجنوب.

(19:00) متصدر المجموعة السادسة – ثاني الخامسة (المباراة رقم 42) ملعب المدينة التعليمية.

31 يناير:

(14:30) متصدر المجموعة الخامسة – ثاني الرابعة (المباراة رقم 43) ملعب الثمامة.

(19:00) متصدر المجموعة الثالثة – ثالث الأولى أو الثانية أو السادسة (المباراة رقم 44) ملعب عبد الله بن خليفة.

جدول مباريات ربع نهائي بطولة أمم آسيا:

2 فبراير:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 38 – الفائز في المباراة رقم 39 (المباراة رقم 45) ملعب أحمد بن علي.

(18.30) الفائز في المباراة رقم 37 – الفائز في المباراة رقم 42 (المباراة رقم 46) ملعب الجنوب.

3 فبراير:

(14:30) الفائز في المباراة رقم 44 – الفائز في المباراة رقم 43 (المباراة رقم 47) ملعب المدينة التعليمية

(18:30) الفائز في المباراة رقم 40 – الفائز في المباراة رقم 41 (المباراة رقم 48) ملعب البيت.

جدول مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا:

6 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 45 – الفائز في المباراة رقم 46 (المباراة رقم 49) ملعب أحمد بن علي.

7 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 47 – الفائز في المباراة رقم 48 (المباراة رقم 50) ملعب الثمامة.

المباراة النهائية:

10 فبراير:

(18:00) الفائز في المباراة رقم 49 – الفائز في المباراة رقم 50 ملعب لوسيل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا:

وسيتم بث المباريات على قنوات beIN SPORTS AFC.

فيما سيتم بث بعض مباريات المنتخبات العربية على قنوات بين سبورت المفتوحة.

وحصلت شبكة SSC على حقوق بث مباريات المنتخب السعودي داخل المملكة، وأيضا حصلت قناة العراق سبورت على حقوق بث مباريات منتخبها على القناة الأرضية فقط.

يذكر أن قطر قد استضافت كأس آسيا في عامي 1988 و2011، وتمكنت من التتويج باللقب في النسخة الأخيرة عام 2019 التي أقيمت في الإمارات.

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