نجم برشلونة السابق: أتمنى انتقال محمد صلاح إلى البرسا

المصدر: البيان

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تمنى نجم نادي برشلونة السابق، رؤية الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، بقميص النادي الكتالوني مستقبلاً.

وقال هنريك لارسون نجم برشلونة السابق: "محمد صلاح لاعب رائع، إنه هداف وليفربول سيفتقده كثيرا في فترة كأس الأمم، إنه مذهل وواحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية".

وتابع لارسون في تصريحات للقناة الأولى الفضائية المصرية: "أتطلع لمشاهدة بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم، سوف أتابع محمد صلاح، نصفي سويدي والنصف الآخر من الرأس الأخضر، لذلك سوف أشاهد مباريات الأخيرة في مجموعة مصر".



وأكمل: "رونالدينيو أفضل لاعب زاملته في الملاعب، ممتع جدا في ممارسته لكرة القدم، خاصة عندما يستخدم مهاراته، إنه لاعب رائع".



وأردف لارسون: "تشافي يؤدي بشكل جيد مع برشلونة.. يحتاج فقط لمزيد من الوقت، وهو صديق مميز بالنسبة لي وأتمنى له الأفضل دائما".



وأتم لارسون، قائلاً: "أتمنى أن يحظى ليونيل ميسي بنهاية سعيدة في برشلونة، دوما لا يفترقان، كما أنني لا أهتم بريال مدريد كثيرا، لذلك لست مهتما بقصة مبابي.. وأتمنى انتقال صلاح للبارسا".

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