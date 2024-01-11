إلى ناد إنجليزي آخر.. حنبعل مجبري يقترب من الرحيل عن اليونايتد

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، اقتراب حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى ناد آخر في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، فإن نادي إيفرتون يضع حنبعل المجبري هدفاً أول، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصدر: "إيفرتون يريد اللاعب، ومانشستر يونايتد سعيد بخروجه على سبيل الإعارة، إنهم يفضلون استمراره في البريميرليغ، لأن ذلك سيوفر مقياسًا أفضل ومعيارًا لقدراته كلاعب".

وأضاف: "إذا كان بإمكانه الخروج على سبيل الإعارة إلى إيفرتون وترك انطباع جيد، فيمكنه شق طريقه إلى خطط مانشستر يونايتد مستقبلاً، إنه يحظى بتقدير كبير في يونايتد ومن إريك تين هاغ، لكنه سيحصل على المزيد من الفرص في إيفرتون، شون دايتش مدرب إيفرتون معجب باللاعب، ويعتقد أنه يمكن أن يمنح فريقه ميزة مختلفة في طريقة لعبه، لقد أصبح الأولوية الأولى للنادي في يناير".

وأتم المصدر: "من غير المرجح أن يرحل اللاعب نهائياً، يريد تين هاغ تقييم أداء حنبعل ثم اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبله في الصيف المقبل".

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