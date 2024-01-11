نحن نريد مبابي.. رد مفاجئ من بيريز لمشجع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بشكل جريء ومفاجئ، على أحد مشجعي الميرنغي، تحدث معه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد على مدار السنتين الأخيرتين، وازدادت الأقاويل خلال الفترة الحالية، خاصة أن تعاقده مع باريس ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفي فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال سعودياً يشجع ريال مدريد لبيريز: "أنت أفضل رئيس ناد، نحن نريد مبابي"، ليرد رئيس الريال بشكل مفاجئ وتلقائي عليه، قائلاً: "نعم، أنا أتفق معك".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، أمس الأربعاء.

وشارك مبابي مع باريس هذا الموسم في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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