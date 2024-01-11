فينيسيوس يفاجئ جماهير السعودية برسالة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة باللغة العربية إلى جماهير وعشاق الميرنغي، عقب الانتصار الثمين على أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة 3/5، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا سعيد جداً باللعب في السعودية مرة أخرى، وتلقي حبكم".

وتابع: "شكراً لكم على حبكم الكبير لكرة القدم، وسنراكم مرة أخرى الأحد المقبل في النهائي".

وسجل أهداف ريال مدريد أنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، وستيفان سافيتش (هدف عكسي)، وإبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122) بينما أحرز لأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، جريزمان، وروديجر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).

وسيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي ستلعب اليوم الخميس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز