من دواعي سروري وجوده معي.. كلوب يكيل المدح للاعب ليفربول ويعتذر له

المصدر: البيان

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أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بلاعب وسط الريدز كورتيس جونز، بعد مساهمته في فوز الليفر على ضيفه فولهام 1/2 مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان ليفربول متأخراً بهدف نظيف، عندما أحرز جونز هدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يسجل البديل كودي جاكبو، هدف الفوز الثمين في الدقيقة 71.

ويشهد الموسم الحالي، مشاركة جونز في مباريات ليفربول بشكل أكبر من الموسمين الماضيين، وبرر كلوب السبب في حصول لاعبه الشاب على مزيد من الدقائق.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كورتيس مهم للغاية بالنسبة لنا وهو يعرف ذلك، بالصدفة سمعت مقابلته وكان الشيء الوحيد الذي تمكنت من سماعه هو، أحتاج إلى مزيد من الوقت في الملعب، أنا أحب ذلك، آسف جدًا يا كورتيس لأنني لم أعطك المزيد من وقت اللعب سابقًا".

وأضاف: "لقد قطع خطوات كبيرة، لقد بدأ وكأنه اللاعب الأكثر لياقة في الملعب بأكمله، لقد تعرض لضربة، أعتقد أنها في ساقه وسقط، ولكن بعد ثانية استدار وسجل".

وتابع: "لاعب كرة قدم جيد جدًا، لقد كان كذلك دائمًا، ولكن باستخدام هذه المهارات، أصبح الآن بالنسبة لي وله وللجميع، هذا رائع حقًا، لقد قطع خطوات كبيرة في الأمور الدفاعية، ما يمنحه شعورًا أفضل بالمباراة، وفجأة يمكنه إظهار جودته بشكل أكبر".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن يكون هذا الشاب موجودًا، لأنه يتمتع بثقة طبيعية وهذا أمر رائع حقًا".

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