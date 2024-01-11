في خطوة مفاجئة.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم بنزيما

المصدر: البيان

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يدرس باريس سان جيرمان، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقاً لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس، يرغب في ضم بنزيما لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويواجه الخليفي اعتراضًا من لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي، الذي لا يفضل التوقيع مع بنزيما.

وفي نفس السياق، أكدت شبكة "فوت ميركاتو" أنه من غير المرجح أن يوافق اتحاد جدة على رحيل بنزيما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان بنزيما انتقل إلى صفوف اتحاد جدة الصيف الماضي، في صفقة مجانية، بعد رحيله عن ريال مدريد، ويتعرض النجم الفرنسي لانتقادات حادة من الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الخروج المبكر لفريقه من كأس العالم للأندية.

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