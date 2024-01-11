أنشيلوتي يعادل رقم زيدان القياسي مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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حقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إنجازاً تاريخياً، خلال مواجهة أتلتيكو، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن هذه المباراة تحمل الرقم 263 لأنشيلوتي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.

وأصبح أنشيلوتي ثاني أكثر مدرب في التاريخ يقود مباريات ريال مدريد، بعد ميجيل مونيوز (605 مباريات)، بالتساوي مع زيدان (263) مباراة.

ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليغا)، وريال مدريد (بطل كأس الملك)، وأتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليغا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

وحقق ريال مدريد فوزاً شاقاً على أتلتيكو مدريد في مباراة متقلبة، بنتيجة 5-3، وجاء الحسم في الأشواط الإضافية، ومن المقرر أن يواجه الميرنغي، الفائز من لقاء الخميس بين برشلونة وأوساسونا، في المباراة النهائية، التي ستقام الأحد المقبل.

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