كاف: 180 دولة ستبث بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إبرام اتفاقيات بث عالمية واسعة النطاق، مع حاملي حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا يوم السبت المقبل في كوت ديفوار.

وأوضح (كاف) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تضمنت حقوق إذاعة البطولة في عدد من الدول، مثل انجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والبرتغال وبلدان شمال أوروبا والبرازيل.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستؤدي إلى بث مباريات أمم أفريقيا في 180 دولة.

وأضاف البيان "ستؤدي الزيادة الكبيرة في الاستثمار المالي، من قبل أصحاب حقوق البث التلفزيوني من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى زيادة عالمية كبيرة في نسبة مشاهدة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار".

وتابع "ستزداد أيضا عائدات البث الإذاعي في كاف بشكل كبير وسيساعد ذلك في تطوير ونمو كرة القدم في القارة".

من جانبه، قال باتريس موتسيبي رئيس كاف: "من المعروف أن كرة القدم الأفريقية وبطولة كأس أمم أفريقيا، من بين أكثر المسابقات تنافسية وإثارة في كرة القدم العالمية".

وذكر موتسيبي "يسعدنا اتفاقيات البث العالمية الواسعة التي أبرمتها كاف مع أصحاب حقوق البث التلفزيوني، ونحن بصدد ضخ استثمارات ضخمة في كرة القدم للشباب، بما في ذلك كرة القدم في المدارس، والدوريات الاحترافية، وتكوين المدربين والحكام، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية لكرة القدم في أفريقيا".

وختم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقول "هذا يساهم بشكل كبير في جودة كرة القدم الأفريقية ،كونها قادرة على المنافسة عالميا وتتمتع بالجودة مثل أفضل المنتخبات في العالم".

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