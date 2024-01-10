لاعبو اليابان وكوريا الجنوبية يتصدرون القيمة السوقية الأعلى في كأس آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتصدر لاعبو منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة سوقية من بين لاعبي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، والتي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 12 يناير الجاري، إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

ويعد منتخب اليابان هو الأبرز بـ 6 لاعبين، يليه كوريا الجنوبية بـ4 لاعبين، وهم لاعبون محترفون في دوريات أوروبية.

وطبقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، يأتي كل من الياباني تاكيفوسا ساكوبو لاعب فريق ريال سوسيداد الإسباني، والكوري الجنوبي مين جا كيم لاعب بايرن ميونخ الألماني، في صدارة القائمة بـ 60 مليون يورو لكل لاعب.

ويأتي ثالثا الياباني كارو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي بـ 50 مليون يورو، يليه بالقيمة نفسها الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي.

وخامسا يأتي الياباني تاكيهيرو تومياسو لاعب أرسنال الإنجليزي بـ30 مليون يورو، ثم الكوري الجنوبي كانج ان لي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ22 مليون يورو، وبالقيمة نفسها الياباني هيروكي ليتو لاعب شتوتجارت الألماني، و الكوري الجنوبي هوانج هونج لاعب جينيت البلجيكي.

وتاسعا يأتي كل من الياباني رتيو دوان لاعب فرايبورج الألماني بـ 18 مليون يورو، ثم مواطنه يوكنراي سوغاوروا لاعب ايه زد الكمار الهولندي، بـ 15 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز