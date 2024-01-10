كأس أمم أفريقيا .. الأرض تعاند أصحابها في آخر 18 عاماً

المصدر: وام

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مع قرب انطلاقة منافسات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري، حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، يتطلع أصحاب الأرض ( كوت ديفوار) للفوز باللقب وكسر غياب التتويج بالنسبة للدول التي استضافت البطولة على مدار النسخ من 2008، وحتى بطولة النسخة الحالية،أي على مدى 18 عاما.

وكانت مصر قد فازت بنسخة 2006، والتي أقيمت على أرضها، لتكون هذه هي آخر كأس أمم أفريقية يفوز بها أصحاب الأرض.

وخلال الـ18 عاما الماضية، فازت مصر باللقب مرتين على أرض كل من غانا، وأنجولا، نسختي 2008، و2010، وفازت زامبيا في الجابون 2012، و نيجيريا في جنوب أفريقيا 2013، وكوت ديفوار في غينيا 2015، والكاميرون في الجابون 2017، والجزائر في مصر 2019، والسنغال في الكاميرون 2021.

وعلى مدار النسخ الـ 33 للبطولة الأفريقية، توج أصحاب الأرض في 11 نسخة فقط، وكان المنتخب المصري أيضا صاحب النصيب الأكبر من هذا العدد في 3 نسخ، أعوام 1959، و1986، و2006، يليه منتخب غانا مرتين في نسختي 1963، و1978.

ومرة واحدة لكل من منتخبات إثيوبيا 1962، والسودان 1970، ونيجيريا 1980، والجزائر 1990، وجنوب أفريقيا 1996، وتونس 2004.

وعلى مدار مشاركته في البطولة لم يحقق منتخب كوت ديفوار(صاحب الأرض) حاليا، اللقب إلا مرتين في نسختي 1992، و2015.

ويعد المنتخب المصري صاحب الرقم الأكبر في عدد التتويج باللقب القاري بـ7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ 5، وغانا 4، ونيجيريا 3، ولقبين لكل من كوت ديفوار، والجزائر، والكونغو الديمقراطية، ولقب واحد لكل من زامبيا، وتونس، والسودان، والسنغال، وإثيوبيا، والمغرب، وجنوب أفريقيا، والكونغو.

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