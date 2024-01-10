ليفربول يُعير مهاجمه فابيو كارفاليو إلى هال سيتي حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

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أعلن فريق ليفربول الإنجليزي إعارة مهاجمه فابيو كارفاليو إلى فريق هال سيتي حتى نهاية الموسم.

وأمضى كارفاليو، البالغ من العمر 21 عاما، النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة في نادي آر بي لايبزيغ الألماني، لكنه عاد إلى ليفربول الأسبوع الماضي بعد معاناة في التأقلم مع الدوري الألماني.

قال ليام روزنيور، مدرب هال "لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي بانضمام كارفاليو".

وأضاف روزنيور لموقع هال على الإنترنت "الجميع يدرك قدرات فابيو وموهبته كلاعب شاب. من الناحية الفنية هو رائع. وهو قادر على المساعدة والتسجيل. إنه شجاع وسريع ومتوازن للغاية".

وأضاف "فابيو لديه القدرة على إحداث تأثير حقيقي على موسمنا ووصولنا إلى حيث نريد أن نكون في الدوري".

يحتل هال المركز السابع في دوري الدرجة الثانية، ويسعى للحصول على مكان في التصفيات المؤهلة للدوري الممتاز الموسم المقبل.

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