أوسيمين لماموكا: أشعر بالعار.. ولا تنطق اسمي مرة أخرى

المصدر: البيان

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رد النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بقوة على التصريحات الأخيرة لوكيل أعمال الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، جناح وزميل أوسيمين بفريق الجنوب.

ماموكا جوجيلي وكيل أعمال كفارا، خرج بتصريحات أمس الثلاثاء، أكد فيها أن أوسيمين سيذهب إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل، بالرغم من تجديد عقده في الأسابيع الأخيرة مع نابولي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن أوسيمين لم يعجبه تصريحات وكيل كفارا، ليخرج برد قاس وقوي ضد ماموكا.

وكتب أوسيمين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ردا على تصريحات ماموكا: "عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت قطعة من القرف، أشعر بالحرج والعار من الطريقة التي تفكر بها أيها الأحمق، لا تنطق اسمي على فمك".

يشار إلى أن أوسيمين يتواجد حاليا مع منتخب بلاده نيجيريا في كوت ديفوار استعدادا للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق السبت المقبل.

ويمر نابولي بفترة عصيبة في ظل تراجع النتائج، آخرها الخسارة العريضة أمام تورينو، بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

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