مصحوب ببعض القيود.. روما يستعد لتمديد عقد مورينيو وشرط وحيد للموسم الإضافي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن روما ينوي تجديد عقد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه مؤخرا بتولي تدريب أحد الفرق السعودية.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مورينيو يريد البقاء في روما، وينوي النادي تقديم عرض جديد مصحوب ببعض القيود.

وأضاف التقرير أن عائلة فريدكينز مالكة نادي روما، ستقدم لمورينيو عرضا لمدة موسم واحد فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي إذا ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية روما لا تزال صغيرة للغاية نظرا لمعايير اللعب المالي النظيف، ويحتاج النادي لتعيين مدير رياضي جديد، حيث سيغادر تياجو بينتو مباشرة بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ومع ذلك، لا يشعر روما بأنه قادر على تحمل خسارة مورينيو، الذي له دور كبير مع النادي الإيطالي، ويمثل أيضا نقطة محورية للجماهير ووسائل الإعلام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز