أرتيتا يدعو عائلات لاعبي أرسنال في رحلة دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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دعا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عائلات لاعبي فريقه إلى مرافقتهم في رحلة منتصف الموسم إلى دبي، لقضاء عطلة شتوية، والتدريب في أجواء دافئة، وهي رحلة يأمل النادي أن يحيي بها موسمه المتعثر.

ونقلت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية، تصريحات أرتيتا، وأعطى من خلالها التصريح للاعبين بمرافقة عائلاتهم في رحلتهم إلى دبي، وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الرحلة، استرخاء لاعبي أرسنال، بعد النصف الأول المرهق من الموسم الجاري، والذي شهد استئنافهم للعب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2017.

وسيخضع لاعبو أرسنال لنظام تدريبي مخفف في دبي، حيث ستكون الرحلة موجهة نحو إعادة شحن طاقات اللاعبين قبل الأشهر الأخيرة من الموسم.

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