ميسي ونجوم إيطاليا يودعون الأسطورة بيكنباور

المصدر: وكالات

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شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين سابقين للمنتخب الإيطالي في نسخة كأس العالم 1970، ومعهم جاري لينيكر نجم الكرة الإنجليزية السابق، في وداع الأسطورة الألماني فرانز بيكنباور، الذي توفي عن عمر 78 عاما، خلال الساعات الماضية.

وكان ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، كما حقق عددا وافرا من الألقاب مع برشلونة وباريس سان جيرمان، قد نشر صورة لبيكنباور عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستغرام"، وتضمنت الصورة حروفاً مقتطعة من جملة باللغة الإسبانية تعني "ارقد بسلام".

وكان بيكنباور الذي قاد منتخب ألمانيا عام 1974 كلاعباً، ومدرباً في 1990 (فاز في المرتين بكأس العالم)، قال يوماً عن ميسي: "موهبته وتحركاته وقدراته غير عادية".

وفي إيطاليا، وصفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بيكنباور بأنه أسطورة كرة القدم، فيما قدم العديد من نجوم المنتخب الإيطالي في مونديال 1970 بالمكسيك، الذين خاضوا المباراة الشهيرة في ملعب "أزتيكا"، التعازي في وفاة بيكنباور الذي أكمل المباراة المعروفة باسم "مباراة القرن" وهو مصاب بكسر في الترقوة، بينما فازت إيطاليا بالمباراة 4/3 في الأشواط الإضافية.

وقال جياني ريفيرا، مهاجم المنتخب الإيطالي السابق في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "كان من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، كما أنه كان أمام المرمى حينما سجلت هدفا في المباراة، أتذكر ملامح وجهه جيدا، فقط حارس المرمى سيب ماير كان أكثر غضبا، لكنه ودعنا عقب اللقاء، لقد كان شخصا لطيفا حتى خارج الملعب".

ووصف روبرتو بونينسا، الذي سجل هدف التقدم المبكر لإيطاليا قبل أن يسجل كارل هاينز شيلنجر هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الأخيرة بالشوط الثاني لتمتد المباراة لأوقات إضافية، بيكنباور بأنه صانع ألعاب وقائد عظيم لهذا الفريق العظيم.

وأضاف: "لقد كان في كل مكان، كان لاعبا جماعيا وتألقه كان استثنائيا، لقد بذل كل ما لديه رغم ذراعه المصاب"، مضيفا أن بيكنباور ينتمي لأعظم اللاعبين في كل العصور.

من جانبه، قال الاتحاد الهولندي الذي خسر فريقه بقيادة يوهان كرويف في نهائي مونديال 1974 أمام بيكنباور ومنتخب ألمانيا الغربية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "أسطورة حقيقية للعبة، ارقد بسلام فرانز".

وقال جاري لينكر الذي شارك مع المنتخب الإنجليزي في خسارة قبل نهائي مونديال 1990 بضربات الترجيح أمام منتخب ألمانيا الذي كان يدربه بيكنباور في ذلك الوقت وقاده للفوز باللقب، عبر إكس: "حزين للغاية لسماع خبر وفاة فرانز بيكنباور، أحد أعظم اللاعبين حقا في لعبتنا، القيصر كان من أجمل اللاعبين الذين فازوا بكل شيء بأناقة وسحر، ارقد بسلام".

وخسر بيكنباور نهائي كأس العالم 1960 أمام إنجلترا 2/4 في ملعب "ويمبلي"، ووصفه الاتحاد الإنجليزي عبر "إكس" "بواحد من أعظم اللاعبين في لعبتنا".

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