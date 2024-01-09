نجوم أرسنال في ضيافة دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يصل فريق أرسنال الإنجليزي معززاً بنجومه إلى دبي اليوم لإقامة معسكر تحضيري لمدة أسبوع قبل مواجهة كريستال بالاس لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي المقررة 20 الجاري، ويغيب عن الفريق كل من المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلديهما في بطولتي كأسي أمم أفريقيا وآسيا في كوت ديفوار وقطر.

واعتاد «المدفعجية» اختيار دبي وجهة مثالية لمعسكره الشتوي، كونها تجمع بين الطقس الدافئ والمنشآت الرياضية المميزة، كما يحظى أرسنال برعاية طيران الإمارات منذ 2004.

وتوج أرسنال بلقب «كأس سوبر دبي 2022»، التي أقيمت العام الماضي باستاد آل مكتوم بنادي النصر بعدما أنهى مشواره في البطولة الودية بالفوز على ميلان الإيطالي 2-1، وسط حضور جماهيري لافت. ويستمتع نجوم أرسنال أثناء وجودهم في دبي بزيارة أبرز معالمها السياحية والقيام برحلة سفاري وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا في استثمار معسكر دبي لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، حيث لم يذق «المدفعجية» طعم الفوز في آخر 4 مباريات بعد خسارته أول من أمس أمام ليفربول بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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