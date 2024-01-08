بند في عقد هالاند يقربه من صفوف ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن مفاجأة بشأن عقد النرويجي آرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن عقد هالاند مع مانشستر سيتي، يتضمن شرط جزائي يبلغ بالفعل 200 مليون يورو، كما تردد من قبل، لكنه يتعلق بالأندية الإنجليزية فقط، وهناك شرط جزائي آخر يفتح الباب لانتقال هالاند مستقبلاً إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الجزائي الذي يسمح لهالاند بالانتقال إلى فريق خارج إنجلترا، يزيد عن 100 مليون يورو، لكنه بعيد عن 200 مليون.

وذكرت الصحيفة أن هذا السعر معقول، إذا أراد ريال مدريد التوقيع مع هالاند، وشددت على أن الميرنغي سيتحرك صوب اللاعب النرويجي، إذا لم تنجح صفقة كيليان مبابي الصيف المقبل.

وفي حالة التوقيع مع مبابي سيؤجل ريال مدريد، صفقة هالاند إلى صيف 2025، وقالت "آس" إن هالاند اشترى منزلاً قبل عام في مربلة الإسبانية، كما أنه يحب السفر إلى إسبانيا في كل مرة يحصل خلالها على عدة أيام للراحة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الأمر لو كان متروكاً لهالاند، لوقع مع ريال مدريد في أقرب فرصة.

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