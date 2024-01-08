مبابي يتفق مع ريال مدريد.. واتهام فرنسي لوالدته

المصدر: البيان

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حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، في خبر عاجل، أعلنت: "كيليان مبابي سينضم إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل".

وأضافت أن مبابي توصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح مبابي منذ أيام قليلة أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلاً: "لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لا أتسرع في حسم القرار".

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في صيف 2022 إلا أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة، وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانًا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول.

وأضافت أن مبابي لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.

باريس يشكك في الاتفاق

وشكك باريس سان جيرمان، في التطورات الأخيرة التي انتشرت في الصحافة الفرنسية، بشأن مستقبل مبابي، بحسب إذاعة "كوبي"، حيث أكدت أن مسؤولي باريس يعتقدون أن هذه الأنباء مجرد خدعة من فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله.

ويرى مسئولو باريس أن فايزة العماري، هي التي سربت خبر اتفاق اللاعب مع ريال مدريد إلى الصحافة، للضغط على الميرنغي ومطالبته بمراجعة شروط عرضه للمهاجم الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية مؤخراً، أن ريال مدريد قدم عرضا لمبابي بشروط مالية أقل، مما جرى تقديمه للاعب الفرنسي في 2022، كما اشترط ريال مدريد على كيليان مبابي، الرد على العرض قبل منتصف يناير الجاري.

ويلعب مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

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