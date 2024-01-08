مبابي عن إمكانية اللعب لبرشلونة: الأمر مستبعد

المصدر: البيان

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حصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد، بسبب رد فعله على سؤال حول إمكانية اللعب للغريم التقليدي برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب الفرنسي التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ خلال الفترة الجارية، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حظي رد فعل مبابي تجاه برشلونة على شبكة "تيليفوت" بإعجاب الكثيرين من مشجعي ريال مدريد.

وأذاعت تقريراً يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان، لكن إحداهن اعترفت أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته: "برشلونة".

في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال: "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".

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