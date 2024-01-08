تهديدات بالقتل للفرنسي هنري مهاجم فيرونا

المصدر: روما - أ ف ب

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تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته تهديدات بالقتل، عقب إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر 1 - 2 ضمن المرحلة 19 من الدوري الإيطالي، وأدرك المهاجم الفرنسي التعادل لفيرونا في الدقيقة 74 بعد 45 ثانية فقط على دخوله الملعب بدلاً من البوسني ميلان دوريتش، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.

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