بعد قطعه مسافة 4000 ميلاً..فريق يتعرض لهزيمة ساحقة وتاريخية في كأس فرنسا

المصدر: وكالات

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حقق فريق ليل فوزا قياسيا 12 /صفر على فريق جولدن ليون في كأس فرنسا لكرة القدم.

وقطع الفريق القادم من مارتينيك ، 4000 ميلا لمواجهة ليل لكنه تعرض لهزيمة قاسية مساء السبت.

وتأهل جولدن ليون لبطولة كأس فرنسا، بصفته بطلاً لمنطقة البحر الكاريبي، لكنه اضطر لقطع رحلة شاقة لمواجهة ليل الفائز باللقب ست مرات من قبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليل 7 /صفر بعدما سدد لاعبو جولدن ليون تسديدة واحدة مقابل 37 تسديدة للمنافس.

وسجل جوناثان ديفيد وإيدون زيجروفا ثلاثة أهداف (هاتريك) لكل منهما.

ويسمح لممثلي المقاطعات والأقاليم الفرنسية بالمشاركة في كأس فرنسا منذ منتصف سيتينات القرن الماضي.

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