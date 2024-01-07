الإصابة تبعد نادال عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: وكالات

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تأكد غياب نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال عن بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في بطولة بريسبان الدولية هذا الأسبوع.

وخضع نادال /37 عاما/ لجراحة في الوتر القطني للفخذ الأيسر في يونيو الماضي، ثم عاد إلى الملاعب عبر بطولة بريسبان.

وتلقى نادال العلاج خلال خسارته في دور الثمانية أمام جوردان تومسون، وكتب اللاعب الفائز بـ22 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عبر حسابه على شبكة "إكس" (تويتر سابقا) "خلال مباراتي الأخيرة في بريسبان، عانيت من مشكلة صغيرة في العضلات وهذا الأمر جعلني أشعر بالقلق".

وأضاف "بمجرد وصولي ملبورن خضعت للرنين المغناطيسي ولدي تمزق بسيط في العضلات، ليس في نفس موضع الإصابة السابقة، وهذا نبأ جيد".

وأشار "حاليا لست جاهزا للمنافسة على المستوى الأقصى في مباريات من خمس مجموعات، أعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي واحصل على بعض الراحة والعلاج".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" بيان نادال الذي جاء فيه "لقد عملت بمنتهى القوة خلال العام من أجل هذه العودة، وكان دائما هدفي هو الوصول لأفضل مستوى ممكن في غضون ثلاثة أشهر".

وأكد "أردت حقا اللعب هنا في أستراليا، وكان لدي فرصة لخوض بعض المباريات وهو ما جعلني أشعر بسعادة كبيرة وإيجابية، شكرا لكم جميعا على مساندتكم وأراكم قريبا".

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