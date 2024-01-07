قبل انطلاق النسخة 34 في كوت ديفوار ... تعرف على سجل الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

المصدر: رويترز

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فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل انطلاق النسخة 34 للبطولة التي تقام من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير في كوت ديفوار .

2021 السنغال

2019 الجزائر

2017 الكاميرون

2015 كوت ديفوار

2013 نيجيريا

2012 زامبيا

2010 مصر

2008 مصر

2006 مصر

2004 تونس

2002 الكاميرون

2000 الكاميرون

1998 مصر

1996 جنوب إفريقيا

1994 نيجيريا

1992 كوت ديفوار

1990 الجزائر

1988 الكاميرون

1986 مصر

1984 الكاميرون

1982 غانا

1980 نيجيريا

1978 غانا

1976 المغرب

1974 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1972 الكونجو

1970 السودان

1968 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)

1965 غانا

1963 غانا

1962 إثيوبيا

1959 مصر

1957 مصر

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