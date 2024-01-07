قبل انطلاق النسخة 34 في كوت ديفوار ... تعرف على سجل الفائزين بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم
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فيما يلي سجل الفائزين بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل انطلاق النسخة 34 للبطولة التي تقام من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير في كوت ديفوار .
2021 السنغال
2019 الجزائر
2017 الكاميرون
2015 كوت ديفوار
2013 نيجيريا
2012 زامبيا
2010 مصر
2008 مصر
2006 مصر
2004 تونس
2002 الكاميرون
2000 الكاميرون
1998 مصر
1996 جنوب إفريقيا
1994 نيجيريا
1992 كوت ديفوار
1990 الجزائر
1988 الكاميرون
1986 مصر
1984 الكاميرون
1982 غانا
1980 نيجيريا
1978 غانا
1976 المغرب
1974 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)
1972 الكونجو
1970 السودان
1968 زائير (الكونجو الديمقراطية حاليا)
1965 غانا
1963 غانا
1962 إثيوبيا
1959 مصر
1957 مصر