تونس تحلم بفك نحس الأدوار الإقصائية نحو النجمة الثانية في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدخل منتخب تونس منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في 13 يناير كانون الثاني في ساحل العاج وعينه على تكرار إنجاز لم يحققه منذ 20 عاما.

وحقق منتخب تونس المعروف باسم "نسور قرطاج" لقبا واحدا فقط في كأس الأمم الأفريقية يعود إلى عام 2004 حين فاز في النهائي على المغرب 2-1.

ومع استعداده للظهور للمرة 21 في كأس الأمم الأفريقية، فقد سبق لمنتخب تونس الوجود في دور الأربعة سبع مرات فقط وهو سجل متواضع لفريق امتلك دائما العديد من الأسماء البارزة بين صفوفه.

وخاض نسور قرطاج نهائي كأس الأمم الأفريقية في ثلاث مناسبات فقط من بينها مرتان على أرضه في 1965 و2004 وحقق اللقب في الأخيرة.

ولم يغب منتخب تونس عن كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 1994 عندما استضاف البطولة للمرة الثانية أي أنه سيسجل في نسخة 2023 الظهور السادس عشر على التوالي.

ورغم ذلك، فإن نسور قرطاج عانوا بشدة في البطولة مع توديع المنافسات ست مرات من دور المجموعات والتوقف عند عتبة دور الثمانية في سبع مناسبات آخرها في النسخة الماضية بالكاميرون، واكتفى بالوصول إلى قبل النهائي سبع مرات.

ومن المؤكد أن الطموحات التونسية مختلفة أكثر هذه المرة مع وصول شبه مضمون إلى الأدوار الإقصائية رغم صعوبة المجموعة الخامسة التي تضم مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

ويحتاج المنتخب التونسي على أسوأ الفروض أن يكون واحدا من بين أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وذلك إذا لم يتمكن من الوجود في صدارة أو وصافة المجموعة.

*تغييرات اضطرارية وغيابات مفاجئة

سادت حالة من الجدل بشأن قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، بسبب عدد من الغيابات غير المتوقعة والتي يأتي على رأسها حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف المجبري عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر عن سبب عدم مشاركته في البطولة، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن رغبته في التركيز على المشاركة مع فريقه.

وكتب المجبري "شكرا لجلال القادري واتحاد الكرة لدعمهم. لا يمكن المشاركة في مثل هذه المسابقة ما لم نكن مستعدين لأداء دورنا. كل التشجيع لزملائي. هذه الكأس لنا".

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من إعلان مانشستر يونايتد عن تمديد عقد المجبري لمدة عام إضافي، ليصبح عقده في أولد ترافورد ساريا حتى يونيو حزيران 2025.

وإلى جانب غياب المجبري، جاء قرار استبعاد مرتضى بن وناس لاعب قاسم باشا التركي من قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة "لأسباب عائلية قاهرة" كما أوضح بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم. وانضم سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك المصري إلى القائمة بدلا منه.

*ثقة وهدف واضح

أوضح جلال القادري مدرب منتخب تونس بعد انتصار ودي على مصر في القاهرة في سبتمبر أيلول 2023، أن هدف نسور قرطاج هو الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وقال القادري في تصريح لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد الفوز على مصر 3-1 "هذه المجموعة تثبت أنها في الطريق الصحيح، نحن نجتهد ونعمل ليس من السهل رؤية رد الفعل هذا.

"بغض النظر عن النتيجة والفوز الذي لا نراه كل يوم في مصر وبمثل هذه الطريقة، لكن أكبر مكسب هو الثقة التي اكتسبها الفريق وانغرست فيه.

"ويبقى هدفنا دائما هو الكأس الأفريقية، وإن شاء الله نسير في هذا الطريق".

*قائد يعرف أجواء البطولة

ويتسلح منتخب تونس بأحد لاعبيه التاريخيين في أمم أفريقيا، وهو يوسف المساكني جناح نادي العربي القطري الذي يستعد للمشاركة الثامنة له بكأس الأمم الأفريقية، ليعادل رقم أحمد حسن قائد مصر السابق، وريجوبير سونج مدافع وقائد الكاميرون السابق.

ويملك المساكني تجربة طويلة مع منتخب تونس، حيث شارك في 97 مباراة، وتمكن من تسجيل 22 هدفا يحتل بهم المركز الثالث في قائمة هدافي "نسور قرطاج" عبر التاريخ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز