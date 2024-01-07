مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا يدعو إلى إلغاء مباريات الإعادة في كأس إنجلترا لكرة القدم لتجنّب ازدحام الجدول

المصدر: أ ف ب

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دعا مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا السبت إلى إنهاء مباريات الإعادة في كأس إنجلترا لكرة القدم لتجنّب ازدحام الجدول، وذلك قبيل مواجهة ليفربول متصدّر الدوري ضمن الدور الثالث على ملعب الإمارات الأحد.

وتبدأ مشاركة أندية الـ"بريميرليغ" من الدور الثالث، ومن المفترض أن تكون مباراة الـ"غانرز" مع ليفربول الأخيرة قبل استراحة لـ13 يوماً، لكن في حال تعادلهما، سيضطر الفريقان إلى خوض مباراة إعادة في أنفيلد خلال فترة راحة نادرة، وسط الالتزامات المحليّة والأوروبية.

وقال أرتيتا الذي قد يشارك فريقه في النسخة المحدّثة من دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل "أعتقد ذلك" في سؤاله عمّا إذا كان يتعيّن على الاتحاد الإنجليزي إلغاء الإعادات.

وأضاف في مؤتمرٍ صحافي "سنرى ما سيحدث، لأنه مع الشكل الجديد لدوري الأبطال، سيكون هناك المزيد من المباريات (للعبها) ولذلك لا أعلم كيف سنتمكّن من وضعها في الجدول".

وأردف "الاستراحة (الصغيرة) ستكون قصيرة ولدينا خططاً لكلا السيناريوهين. نريد الفوز بالمباراة وسنحاول فعل ذلك، لكن (إلغاء الإعادات) أمرٌ يجب أن يتم التفكير به".

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