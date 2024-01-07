إنتر «بطل شتاء» الدوري الإيطالي على حساب فيرونا

المصدر: روما - أ ف ب

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حسم إنتر ميلان لقب «بطل الشتاء» الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما أنهى الدور الأول من الموسم في الصدارة، بفوزه الدراماتيكي أمس على ضيفه فيرونا السابع عشر 2 - 1 في المرحلة التاسعة عشرة.

بدأ إنتر مجدداً في طريقه للاكتفاء بالتعادل ما كان سيمنح يوفنتوس فرصة أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال فوزه اليوم على مضيفه ساليرنيتانا الأخير، لكن البديل دافيدي فراتيزي خطف الفوز بمتابعته كرة صدها الحارس بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني (3+90).

حظ

وحتى أن الحظ وقف إلى جانب إنتر، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ركلة جزاء، لكن البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوانٍ معدودة على دخوله، أصاب القائم (10+90). وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيداً في الصدارة في نهاية هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة يوفنتوس اليوم مع مضيفه ساليرنيتانا، بعدما تقدم مؤقتاً على «بيانكونيري» بفارق خمس نقاط.

تبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلّف عن جاره بفارق 12 نقطة قبل أن يحل اليوم ضيفاً على إمبولي، واستعاد إنتر خدمات هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي تعرض للإصابة الشهر الماضي خلال خسارة فريقه أمام بولونيا 1-2 بعد التمديد في مسابقة الكأس التي تنازل عن لقبها.

تشكيلة

كما عاد إلى التشكيلة الأساسية الظهير الفرنسي بنجامان بافار الذي غاب منذ نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الركبة اليسرى هو في لقاء حقق خلاله إنتر فوزه السابع توالياً على فيرونا الذي لم يذق طعم الفوز على «نيراتزوري» منذ فبراير 1992 «1-0 في الدوري»، وأصيب الفرنسي البالغ 27 عاماً في الرابع من نوفمبر خلال الفوز على أتالانتا 2-1 وعاد إلى الفريق كبديل في خسارة الكأس أمام بولونيا. كما تواجد على مقاعد البدلاء الظهير النشيط فيديريكو ديماركو بعدما تعافى بدوره من الإصابة.

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