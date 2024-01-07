كأس إنجلترا.. نيوكاسل وتشلسي وأستون فيلا إلى الدور الرابع

المصدر: أ ف ب

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حقق نيوكاسل يونايتد فوزه الأوّل بعد ثلاث خساراتٍ متتالية، عقب فوزه على غريمه سندرلاند 3-0 السبت ليبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم.

ولحق تشلسي بنيوكاسل الى دور الـ 32 بفوزه الكبير على بريستون من الدرجة الثانية 4-0، فيما حقّق أستون فيلا فوزا متأخرًا على مدلسبره 1-0.

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها نيوكاسل على خصمه في لقاء الديربي منذ 13 عاماً، علماً أنه اللقاء الأوّل بينهما منذ 2016.

واستعاد فريق المدرب إدي هاو عافيته بعدما كان قد خسر ثلاث مباريات في الدوري أمام ليفربول (2-4)، نوتنغهام فوريست (1-3) ولوتون تاون (0-1)، كما خرج أيضاً من ربع نهائي كأس الرابطة بعد سقوطه أمام تشلسي 2-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1).

سجّل الايرلندي الشمالي دانيال بالارد خطأ في مرماه (35) والسويدي ألكسندر إيزاك (46 و90 من ركلة جزاء) أهداف الفائز.

وكان نيوكاسل قد خسر أمام سندرلاند في ست من مواجهته السبع الأخيرة، ليُحقق أخيراً فوزه الأوّل منذ الفوز 1-0 عام 2011.

وأعرب هاو عن أمله في أن يكون هذا الفوز لحظة "تغيير الموسم" بعد الهزائم المتتالية في الدوري والخروج من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا.

وافتتح بالارد التسجيل حين حاول إبعاد عرضية من البرازيلي جويلينتون ليضعها في مرماه بالخطأ (35).

وأضاف إيزاك الهدف الثاني بعد أقل من 60 ثانية على انطلاق الشوط الثاني مستغلاً تمريرة من البارغوياني ميغيل ألميرون (46)، ثم أضاف بنفسه الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، حقّق تشلسي المتعثر هذا الموسم فوزاً معنوياً على بريستون برباعية نظيفة.

وسجّل اهداف البلوز كل من الألباني أرماندو بروخا (58)، البرازيلي تياغو سيلفا (66)، رحيم سترلينغ (69) والأرجنتيني إنزو فيرنانديس (85).

اما استون فيلا الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، فانتظر حتى الدقيقة 87 لحسم فوزه على مدلسبره من "تشامبيونشيب" بهدف يتيم عن طريق البولندي ماتي كاش.

كما تغلب ساوثمبتون على والسال 4-0 وواتفورد على شيسترفيلد 2-1 وشيفيلد يونايتد متذيّل ترتيب الدوري الإنجليزي على غيلينغهام من الدرجة الرابعة 4-0.

وعلى غرار ما حصل الخميس بين كريستال بالاس وإيفرتون (0-0)، ستُعاد المباراة بين برنتفورد وضيفه ولفرهامبتون بعد تعادلهما 1-1.

وكان توتنهام قد تأهّل إلى الدور عينه بعد الفوز على بيرنلي 1-0 الجمعة، كما تغلّب فولهام على روثرهام يونايتد من "تشامبيونشيب" 1-0.

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