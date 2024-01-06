إنتر يحسم لقب "بطل الشتاء" بفوز دراماتيكي على فيرونا

المصدر: وكالات

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حسم إنتر لقب "بطل الشتاء" الشرفي بعدما ضمن إنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة، وذلك بفوزه الدراماتيكي السبت على ضيفه فيرونا السابع عشر 2-1 في المرحلة التاسعة عشرة.

وأنهى فريق المدرب سيموني إينزاغي عام 2023 بتعادل مخيب على أرض جنوى 1-1، ما سمح ليوفنتوس بتقليص الفارق الى نقطتين بعد حسمه مواجهته القوية مع ضيفه روما 1-0.

وبدا إنتر مجدداً في طريقه للاكتفاء بالتعادل ما كان سيمنح يوفنتوس فرصة أن يصبح على المسافة ذاتها منه في حال فوزه الأحد على مضيفه ساليرنيتانا الأخير، لكن البديل دافيدي فراتيزي خطف الفوز بمتابعته كرة صدها الحارس بعدما سبقتها تسديدة مرتدة من العارضة للمدافع أليساندرو باستوني (3+90).

وحتى أن الحظ وقف السبت الى جانب إنتر، إذ كان بإمكان فيرونا خطف التعادل من ركلة جزاء، لكن البديل الفرنسي توما هنري الذي أدرك التعادل للضيوف 1-1 بعد ثوانٍ معدودة على دخوله، أصاب القائم (10+90).

وبهذا الفوز الدراماتيكي، ضمن إنتر البقاء وحيداً في الصدارة في نهاية هذه المرحلة بغض النظر عن نتيجة يوفنتوس الأحد مع مضيفه ساليرنيتانا، بعدما تقدم موقتاً على "بيانكونيري" بفارق خمس نقاط.

وتبدو المنافسة على اللقب محصورة بين إنتر ويوفنتوس، بما أن ميلان الثالث يتخلّف الآن عن جاره بفارق 12 نقطة قبل أن يحل الأحد ضيفاً على إمبولي، فيما يتخلف فيورنتينا الرابع عن "نيراتزوري" بفارق 15 نقطة بانتظار زيارته لاحقاً السبت لملعب ساسوولو.

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