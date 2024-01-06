"لا مجال لأي مخاطرة في اختيار التشكيل الأساسي"..كلوب يحذر من مواجهة أرسنال

المصدر: وكالات

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا مجال لأي مخاطرة في اختيار التشكيل الأساسي لفريقه، عندما يواجه أرسنال غدا الأحد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيكون يفتقد ليفربول جهود لاعبيه الثلاثة ، من بينهم اثنان وهما المصري محمد صلاح والياباني وواتارو إندو لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا مع منتخبي مصر واليابان، والثالث لاعب الوسط دومينيك سوبوسلاي الذي سيغيب مباراتين بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ومن المرجح أن يعود أليكسيس ماك أليستر بعد غياب شهر بسبب إصابة في الركبة ،ورايان جرافينبرخ ليعوض الثنائي النقص العددي في وسط الملعب، لكن تبقى المشكلة في اللاعب الذي سوف يحل محل محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن.

أدى هارفي إليوت مهام الجناح الأيمن أمام وست هام في ربع نهائي كأس الرابطة، بينما شارك اللاعب الواعد كايدي جوردون (19 عاما) أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي ،ومن غير المحتمل الدفع به أمام أرسنال في ملعب الإمارات.

قال كلوب في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "إذا دفعت بلاعب لم يشارك منذ 5 أو 6 أسابيع، فمن النادر أن يقدم أفضل ما لديه، وأعتقد أننا طبقنا سياسة التدوير بين اللاعبين بشكل جيد هذا الموسم".

وأضاف المدرب الألماني "لكنني لست متأكدا أن مباراة أرسنال تتحمل تدوير التشكيل الأساسي، لأكون صادقا لا أعرف بنسبة 100% ما إذا كانت لدينا فرصة لتحقيق ذلك، لدينا لاعبون جاهزون بإمكانهم أن يشكلوا فريقا جيدا".

وأشار كلوب "خضنا أخر مباراة أمام نيوكاسل يونايتد قبل 6 أيام لذا لا حاجة للتناوب أو تدوير التشكيل الأساسي، نريد أن نتأهل لنهائي كأس الرابطة ولكن نريد أيضا التأهل للدور التالي في كأس الاتحاد، نحن أمام أصعب قرعة".

وخاض ليفربول جدولا مزدحما من المباريات في ديسمبر الماضي ، ويمكن أن يلعب الفريق سبع مباريات أخرى هذا الشهر إذا تجاوز أرسنال مساء الأحد ،وسيكون الفريق أمام كابوس إذا اضطر لمباراة إعادة أمام أرسنال.

وحذر كلوب "خوض مباراة الإعادة أمام أرسنال لن يكون مفيدا، لأنها لن تناسب الوضع الحالي وستضطرنا لإلغاء الإجازة الشتوية".

وختم كلوب تصريحاته "بالنسبة لنا إنه شهر عادي وليس مزدحما مثل ديسمبر ، عندما خضنا 5 مباريات في 13 يوما، هذا أمر بلا معنى ولكنه الواقع".



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