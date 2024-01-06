الدوري الإسباني .. جيرونا يطارد ريال مدريد على الصدارة بنهاية الدور الأول

المصدر: وام

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تقاسم فريقا ريال مدريد وجيرونا، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" بنهاية منافسات الدور الأول للمسابقة، مع أفضلية لريال مدريد، بفضل فارق الأهداف، عن جيرونا الحصان الأسود للدوري هذا الموسم.

وشهدت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، نجاح ثلاثي فرق المقدمة، ريال مدريد وجيرونا وبرشلونة، في تحقيق الفوز بصعوبة في مواجهاتهم الثلاث، لتحسم الترتيب إلى حد ما بنهاية هذا الدور الذي شهد الكثير من الندية والمنافسة والمطاردة بينهم على الصدارة.

ونجح جيرونا، في تخطي عقبة صعبة بالفوز على أتلتيكو مدريد (4-3)، في ملعب مونتيليفي، بفضل هدف الفوز الذي حققه في الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي الدور الأول وهو يتقاسم صدارة الليجا مع ريال مدريد، وبأرقام تهديفية تاريخية وقياسية.

وأنهى جيرونا، الدور الأول من الدوري الإسباني في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، محرزاً 46 هدفا ليكون صاحب أقوى خطة هجوم في "الليجا" بينما استقبلت شباكه 24 هدفا في 19 مباراة.

وحقق ريال مدريد، فوزاً صعباً على ريال مايوركا بهدف واحد دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، وأحرز 40 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً فقط، ليكون صاحب أقوى خط دفاع في الدور الأول، وهو ما منحه الأفضلية على جيرونا.

أما برشلونة، حامل لقب الليجا، فقد حقق كذلك فوزاً صعبا على لاس بالماس بنتيجة 2-1 على ملعب "دي جران كاناريا"، بفضل هدف أحرزه وجوندوجان من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل ضائع وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1؛ وأنهى برشلونة الدور الأول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وله 36 هدفا بينما استقبلت شباكه 22 هدفا في 19 مباراة.

ووصف ميتشل سانشيز، مدرب جيرونا، الفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل بانها "ليلة تاريخية"، معبراً عن فخره الشديد بالفريق؛ وقال : هدفنا الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي إذا تحقق سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ.

أما كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، فقد اعترف أن قوة دفاع الفريق هي التي منحته صدارة الترتيب بنهاية الدور الأول للدوري، بعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط؛ وقال : أصلحنا المشكلة التي عانينا منها في البداية، وضد أتلتيكو مدريد، في الجولة السادسة، أدركت أننا كنا ضعفاء في الدفاع، قوة دفاعنا تجعلني سعيدا.

وأضاف أنشيلوتي: المنافسة على الليجا مفتوحة، وجيرونا يؤدي بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام.

من جانبه طالب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأن يقدر الجميع إمكانات فريقه باعتباره حامل لقب الليجا، خاصة فيما يتعلق بفوزه على لاس بالماس بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل ضائع.

وقال مدرب برشلونة: لقد انتصرنا في اللحظات الأخيرة بفضل ركلة جزاء، ولدينا فرصة للظفر بالليجا، فنحن حامل اللقب ويجب احترام ذلك.

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