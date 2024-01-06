بعد إقالة دينيز.. راقصو السامبا بلا مدرب من جديد

المصدر: أ ف ب

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بات منتخب "راقصي السامبا" من دون مدرب مجدداً بعد إقالة فرناندو دينيز من منصبه، وفق مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة.

وتأتي إقالة فرناندو دينيز من المنصب الذي استلمه في يوليو خلفاً للمدرب المؤقت رامون مينيزيس، بعد يوم على الحكم القضائي الصادر من محكمة عليا في البرازيل بإعادة رئيس اتحاد اللعبة إدنالدو رودريغيش إلى منصبه.

وأبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه الى مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركاً المهمة موقتاً لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي دينيز.

وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ"سيليساو"، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، بحسب ما أعلن رودريغيش في يوليو الماضي، ليصبح أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً.

لكن هذا الملف أُقفِل بعدما قرر الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.

وأفاد موقع "غلوبو" البرازيلي أن رودريغيش أعلم الجمعة رئيس نادي فلوميننسي الذي يشرف عليه دينيز أيضاً، ماريو بيتنكورت، أنه قرر التخلي عن خدمات المدرب قبل أن يعلم الأخير بالقرار في وقت لاحق.

وخاض المنتخب البرازيلي بالمجمل ست مباريات بقيادة مدرب فلوميننسي، بطل كوبا ليبرتادوريس ووصيف بطل العالم للأندية، وجميعها في تصفيات مونديال 2026، حيث فاز على بوليفيا والبيرو وتعادل مع فنزويلا وخسر أمام الأوروغواي وكولومبيا والأرجنتين.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن دوريفال جونيور الذي يشرف حالياً على ساو باولو، قد يكون خليفة دينيز في تدريب المنتخب.

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