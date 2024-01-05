مان سيتي يسيطر على قائمة ترشيحات «الأفضل»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيطر لاعبو فريق مانشستر سيتي على قائمة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» المرشحين للتشكيل المثالي في عام 2023، وضمت القائمة 23 لاعباً في جميع المراكز، من ضمنهم 9 لاعبين من تشكيلة مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وضمت القائمة 23 لاعباً، قام بترشيحهم أكثر من 28 ألف لاعب كرة محترف، بناء على أدائهم من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وسيعلن (فيفا) عن تشكيلة أفضل 11 لاعباً يوم 15 الجاري، في حفل توزيع جوائز «الأفضل» في لندن.

وضمت القائمة كلاً من البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد )، البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي )، الأرجنتيني إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) في حراسة المرمى، والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي )، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، البرازيلي إيدير ميليتاو (ريال مدريد )، الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)، الإنجليزي جون ستونز (مانشستر سيتي)، الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي) في خط الدفاع.

الإنجليزي جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند / ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني غوندوغان (مانشستر سيتي/برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، الأوروغواني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد ) في خط الوسط، والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد السعودي)، النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير/بايرن ميونيخ)، الفرنسي كيليان مبابي (سان جيرمان)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان/إنتر ميامي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر)، البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) في الهجوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز