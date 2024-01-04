هاشيك يعود لتدريب منتخب التشيك قبل بطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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تعاقد منتخب التشيك مع المدرب إيفان هاشيك لفترة ثانية اليوم الخميس لقيادة الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

وسيتولى هاشيك (60 عاما)، قائد منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق، المسؤولية خلفا لياروسلاف شيلهافي الذي قاد التشيك للتأهل للبطولة المقررة في ألمانيا.

واستقال شيلهافي بعد انتقادات بشأن بعض عروض الفريق في التصفيات.

وقاد هاشيك، الذي ارتدى شارة قيادة تشيكوسلوفاكيا خلال مسيرتها إلى دور الثمانية في كأس العالم 1990، فريق سبارتا براج للفوز بلقب الدوري مرتين كمدرب وقضى فترة قصيرة مع المنتخب الوطني في 2009.

وقال هاشيك في مؤتمر صحفي "إنه لشرف عظيم أن أقود المنتخب التشيكي لأنه قمة مسيرة أي مدرب". ووقع لاعب وسط سبارتا براج السابق، الذي قضى معظم مسيرته التدريبية في الخارج منها فترات في الشرق الأوسط وأفريقيا، عقدا حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026.

وسعت التشيك أيضا إلى تعيين قائد المنتخب الوطني السابق بافل نيدفيد كمدير فني لكن أسطورة يوفنتوس الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2003 قال في تصريحات لوسائل إعلام إنه رفض هذا العرض لأنه يقضي معظم وقته خارج البلاد.

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