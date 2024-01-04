نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على قائمة ترشيحات "فيفبرو" للتشكيل المثالي

المصدر: وام

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سيطر لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على قائمة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" المرشحين للتشكيل المثالي في عام 2023.

وضمت القائمة المعلنة 23 لاعباً في جميع المراكز من ضمنهم 9 لاعبين من تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتعد هذه جائزة كرة القدم العالمية الوحيدة التي يتم تحديدها من خلال تصويت لاعبي كرة القدم المحترفين، حيث قام أكثر من 28.000 لاعب كرة قدم محترف بالتصويت لتشكيلة فريقه المفضل.

وضمت القائمة 23 لاعبًا هم الأكثر حصولًا على الأصوات بين جميع اللاعبين، بناء على أدائهم خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وسيتم اختيار حارس المرمى، و3 مدافعين، و3 لاعبي خط وسط، و3 مهاجمين بناءً على أكبر عدد من الأصوات حصل عليه اللاعبون في كل مركز من تصويت تشكيلة العام، بينما سيتم تخصيص المركز الأخير للاعب الحاصل على أعلى عدد من الأصوات بعد ذلك، بغض النظر عن مركزه (بدون حراس المرمى).

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيلة أفضل 11 لاعبًا يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، في حفل توزيع جوائز "الأفضل" لاعبي كرة القدم في مدينة لندن.

وضمت القائمة المعلنة أسماء كل من:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا)، إيدرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)، إميليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين).

المدافعون: روبن دياز (مانشستر سيتي، البرتغال)، فيرجيل فان ديك (ليفربول، هولندا)، إيدير ميليتاو (ريال مدريد، البرازيل)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد، ألمانيا) - جون ستونز (مانشستر سيتي، إنجلترا)، كايل ووكر (مانشستر سيتي، إنجلترا).

لاعبو الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند / ريال مدريد، إنجلترا)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي، بلجيكا)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/برشلونة، ألمانيا)، لوكا مودريتش (ريال مدريد، كرواتيا)، رودري (مانشستر سيتي، إسبانيا)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي، البرتغال)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد، أوروجواي).

المهاجمون: كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد السعودي، فرنسا)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)، هاري كين (توتنهام هوتسبير/بايرن ميونخ، إنجلترا)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي، الأرجنتين)، كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل).

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