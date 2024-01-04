7 ملايين دولار للبطل و4 ملايين للوصيف.."كاف" يعلن زيادات ضخمة في جوائز أمم أفريقيا

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وسيحصل الفائز في البطولة على مبلغ 7 ملايين دولار.

وسيحصل الوصيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج 2023 على 4 ملايين دولار أمريكي، فيما سيحصل كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، وكل المتأهلين إلى ربع النهائي الأربعة على 1.3 مليون دولار.

وقال رئيس الدكتور باتريس موتسيبي: «لقد حقق كاف تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى».

وأضاف: «لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الأفريقية، أنا واثق من أن جزء من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم وسيفيد أيضًا جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، فضلاً عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها».

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