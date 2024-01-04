رونالدو يشتري قصراً في "جزيرة النخلة" بدبي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت وكالة بلومبيرج عن أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اشترى قصراً في دبي في جزيرة النخلة، المنطقة المعروفة باسم جزيرة المليارديرات، لافتة إلى أنه ضمن مجموعة من الأثرياء الذين اختاروا الاستثمار في المدينة العالمية التي تشهد مشروعات ضخمة فاخرة.

وقالت الوكالة إن «صاروخ ماديرا» سيستلم قصره الجديد في دبي خلال العام الجاري، إذ إنه من الزوار الدائمين لدولة الإمارات، ما جعله يقرر شراء قصر يصبح مقراً له كلما قرر زيارتها.

وأشارت إلى أن سوق العقارات في دبي سجلت أخيراً أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مستوى المبيعات والاستثمار، لافتة إلى أن عدد المليارديرات في جزيرة النخلة لكل كيلومتر مربع يفوق أي مكان آخر في دولة الإمارات، حيث تتعدد الأماكن التي يتم فيها بناء قصور وفلل فاخرة، مثل نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وتلال دبي.

وأضافت: «هذا المجتمع المسور يضم نادياً لليخوت، ومجموعة من الشواطئ، ومطاعم راقية».

وأكدت أن مساحات القصور شاسعة تصل إلى 30 ألف قدم مربع، ويضم ست غرف نوم، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الخاص، وصالة عرض تتسع لسبع سيارات، إضافة إلى منتجع صحي، وسكن للموظفين، ومسبح على السطح، مع إطلالات كاملة على وسط دبي.

في المقابل، يوجد على ساحل لا مير قصر آخر، تبلغ مساحته 37 ألف قدم مربعة، ويضم ساحة فناء خضراء في وسطه، إضافة إلى ستة أجنحة، ومسبح داخلي.

وأوضحت: «تقع القصور والفلل على امتداد المدينة المشمسة في المنطقة التي أطلق عليها (الميل الذهبي في دبي)، نسبة إلى فنادقها من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك فندق ماندارين أورينتال، ومنتجع فور سيزونز، ومنتجع بولغاري، فضلاً عن النوادي الشاطئية سان تروبيه».

ولفتت إلى أن مساحة القصور في هذه المجموعة تراوح بين 20 ألفاً و45 ألف متر مربع، وتبلغ قيمة كل منها أكثر من 100 مليون درهم، مبينة أن جزيرة نخلة جميرا تعد أكثر الوجهات المفضلة بالنسبة إلى العملاء الأثرياء، خصوصاً أن نمط الحياة في دبي جذاب بشكل متزايد.

يذكر أن دبي تعد من أبرز الوجهات التي يزورها كريستيانو رونالدو سنوياً، منذ أن كان لاعباً في صفوف ريال مدريد الإسباني، بينما واصل الدولي البرتغالي اهتمامه بالسفر إلى دولة الإمارات، عقب انضمامه إلى نادي النصر السعودي في يناير الماضي، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز