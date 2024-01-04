سان جيرمان يكتفي بثنائية في تولوز ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الـ12

المصدر: د ب ا

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توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على تولوز، أمس الأربعاء.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء)، معقل باريس سان جيرمان، افتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عن طريق لاعبه الكوري الجنوبي الشاب كانغ إن لي في الدقيقة الثالثة.

وتكفل النجم كيليان مبابي بإحراز الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في الدقيقة 44، ليواصل هز الشباك مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

ورفع مبابي رصيده التهديفي مع سان جيرمان في الموسم الحالي إلى 22 هدفا خلال 23 مباراة لعبها مع الفريق في جميع البطولات، فيما قدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.

ويأتي ذلك في ظل غمرة التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب فرنسا مع سان جيرمان، حيث بات من حقه الرحيل رسميا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي والانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني، الذي أبدى اهتمامه أكثر من مرة بضمه.

وشارك سان جيرمان في السوبر الفرنسي للمرة الـ17 في تاريخه، عقب فوزه بلقب الدوري المحلي في الموسم الماضي، في حين سجل تولوز ظهوره الثاني في المسابقة، بعدما توج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي أيضا، إثر فوزه الكاسح 5 / 1 على نانت في المباراة النهائية.

وبذلك، عزز سان جيرمان، الذي فاز باللقب للمرة العاشرة في النسخ الـ11 الأخيرة للسوبر الفرنسي، رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، مبتعدا بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون.

في المقابل، واصل سوء الحظ مطاردته لتولوز في البطولة، بعدما عجز عن التتويج باللقب في ظهوره الأول بمباراة السوبر منذ عام 1957.

يذكر أن هذا هو اللقاء الثاني الذي جرى بين سان جيرمان وتولوز في الموسم الحالي، بعدما تعادلا 1 / 1 خلال المرحلة الثانية بالدوري الفرنسي في أغسطس الماضي.

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