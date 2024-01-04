ريال مدريد يفتتح العام الجديد بفوز صعب على مايوركا وينصب نفسه بطلا للشتاء

المصدر: د ب ا

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افتتح ريال مدريد مبارياته عام 2024 على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه ريال مايوركا، الأربعاء، في المرحلة الـ19 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقمص المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغيز دور البطولة في اللقاء، الذي جرى بملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب تسجيله الهدف الوحيد للريال في الدقيقة 78 بضربة رأس بارعة.

بهذا الفوز، ثأر الريال من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام مايوركا في آخر مواجهة جرت بينهما في فبراير الماضي، كما واصل نتائجه الجيدة في البطولة عقب تحقيقه فوزه السادس في لقاءاته السبعة الأخيرة، ليتقدم خطوة جديد في حملته نحو استعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ15 في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 48 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه جيرونا، الذي يستضيف أتلتيكو مدريد في مواجهة من العيار الثقيل بنفس المرحلة.

وفي حال فوز جيرونا على أتلتيكو، سيظل في وصافة الترتيب، متأخرا بفارق الأهداف عن فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

في المقابل، توقف رصيد مايوركا، الذي نال خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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