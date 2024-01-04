226 لاعباً دولياً يغيبون عن «الخمسة الكبار»   

المصدر: دبي - وام

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ستحرم كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، الدوريات الخمسة الأوروبية «الخمسة الكبار» من 226 لاعباً أفريقياً سيتواجدون مع منتخبات بلادهم في هذه البطولة، ويغيبون عن أنديتهم خلال هذه الفترة. ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 24 منتخباً تم تقسيمها على 6 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتستمر منافسات الدوريات الأوروبية في نفس توقيت إقامة بطولتي كأس أفريقيا، وكذلك كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير، ولكن عدد اللاعبين الآسيويين المحترفين في أوروبا أقل من نظرائهم الأفارقة. ويغيب هؤلاء اللاعبون عن مشاركة أنديتهم في الدوريات الأوروبية ما بين 4 إلى 5 جولات ستقام في نفس توقيت إقامة البطولة القارية.

وحسب موقع «ون فوتبول» سيكون الدوري الفرنسي هو الأكثر تضرراً، من بين الدوريات الخمسة الكبرى في القارة الأوروبية، مع احتمال غياب 88 لاعباً أفريقياً عن أنديتهم، ويأتي الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بافتقاده 48 لاعباً، ثم الدوري الإيطالي بـ37 لاعباً، والإسباني بـ27 لاعباً، والألماني بـ26 لاعباً.

وسيكون نادي ميتز الفرنسي، هو الأكثر تضرراً في أوروبا بافتقاده 11 لاعباً دولياً عن صفوفه خلال هذه الفترة، ويأتي في المركز الثاني فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الذي سيغيب عنه ما يصل إلى 7 لاعبين، ثم يأتي فريق باير ليفركوزن الألماني ثالثاً، بافتقاده 5 لاعبين أفارقة خلال الفترة نفسها.

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