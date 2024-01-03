هالاند وجوشوا وتشيسورا يحتفلون برأس السنة في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتفل النرويجي إيرلينج هالاند (23 عاماً)، مهاجم مانشستر سيتي، مع ملاكمي الوزن الثقيل أنتوني جوشوا وديريك تشيسورا، بحفل ليلة رأس السنة الجديدة في دبي 2024، بعدما حطم هالاند، الرقم القياسي في عام 2023.

ووصل هالاند، إلى دبي بعد فوز سيتي على شيفيلد يونايتد 2-0، على ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي، ولم يشارك المهاجم النرويجي في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إصابة في القدم تسببت بالفعل في غيابه عن 6 مباريات، حسب ما نشرت صحيفة «ذا ميرور».

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن هالاند شوهد وهو يحتفل مع صديقته إيزابيل هوجسينج يوهانسن، بالإضافة إلى الملاكمين للوزن الثقيل أنتوني جوشوا وديريك تشيسورا، في حفل حصري، وأن هالاند سبق وقضى بعض الوقت في دبي أثناء إقامة كأس العالم في قطر العام الماضي.

يذكر أن، هالاند لم يشارك في كأس العالم 2022، لكنه كان أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، بعدما سجل 52 هدفاً في 53 مباراة مع السيتي، وساهم في فوز سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح ثاني فريق بعد مانشستر يونايتد عام 1999، والذي يحقق هذا الإنجاز في الموسم نفسه.

فيما حصل جوشوا أيضاً، على استراحة مستحقة بعد أن حقق فوزه الثالث على التوالي قبل عيد الميلاد مباشرة، وأعاد بطل العالم الموحد السابق مسيرته إلى المسار الصحيح في عام 2023 بفوزه على جيرمين فرانكلين وروبرت هيلينيوس وأوتو والين.

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