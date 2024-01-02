فان دايك يرفض الحديث عن فرص ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب ا

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أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أنه لن يتحدث عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلا إذا استمر الفريق في نفس وضعيته القوية حتى مارس المقبل.

وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد 4 /2 أمس الاثنين ليعزز موقعه في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أستون فيلا، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

وفي يناير الجاري، يلتقي ليفربول هذا الاسبوع مع مضيفه ارسنال في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، كما يواجه فولهام في مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين.

ويخوض ليفربول مباراتين فقط بالدوري الإنجليزي الشهر الحالي بسبب العطلة الشتوية في الوقت الذي سيفتقد فيه الفريق لجهود هدافه محمد صلاح لانضمامه لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وقال فان دايك لدى سؤاله عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي "لن أتحدث عن أي من هذا، لم أفعل ذلك أبدا ولن أفعل ذلك الآن".

وأضاف "مازال الوقت مبكرا للقيام بذلك، نحن في مطلع يناير، لدينا لاعبون رحلوا الآن، لدينا لاعبون عائدين من الإصابة لنرى كيف ستسير الأمور".

وأشار "إذا احتفظنا بالصدارة في فبراير ومارس، فمن الواضح أنه سيتوجب علينا أن نمضي قدما ومحاولة الضغط، لكن في الوقت الراهن نركز فقط على المباراة المقبلة، ولا ننظر إلى الآخرين ونحاول أن نحسن من أنفسنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المدافع الهولندي قوله "هنا دائما تكمن الخبرة، وقد قادتنا إلى النجاح في آخر ستة أعوام في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ونتمنى أن نرى ذلك يحدث في نهاية الموسم".

وأكد فان دايك أن ليفربول سيفتقد لمحمد صلاح، قائلا: "بكل تأكيد سنتفقد مو وإمكاناته، وقدراته القيادية أيضا".

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