يورغن كلوب يفقد خاتم زواجه ومصور ينقذ الموقف

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحولت فرحة يورغن كلوب بانتصار ليفربول الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى فزع عندما فقد خاتم زواجه للحظات في احتفالات ما بعد المباراة يوم الاثنين.

واحتاج الأمر إلى عين مصور تلفزيوني حادة لتحديد موقع الخاتم في منتصف ملعب آنفيلد. ورد كلوب بتقبيل الخاتم أمام الكاميرات.

وقال كلوب: "لقد تعرضت لصدمة كبيرة، لكنه عاد".

حدثت الواقعة في اللحظات التي أعقبت فوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 4-2، ليرفع فريق كلوب الفارق إلى ثلاث نقاط ليصعد إلى صدارة الترتيب.

وكان كلوب قد هنأ لاعبيه واتجه نحو الجماهير وهو يصفق، قبل أن يدرك أنه فقد خاتم زواجه. وقام بفحص العشب بالقرب من المكان الذي كان يقف فيه، حتى أنه سأل أحد العمال في الملعب أن يساعده في البحث.

لكن مصور قناة سكاي سبورتس البريطانية أخبر كلوب بمكان الخاتم.

وقال كلوب "يا إلهي، كان من الممكن أن يكون الأمر مخيفا حقا. لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف. لقد كانت صدمة كبيرة، لكنها مرت بسلام. من وقت لآخر، عندما أفقد كيلوغراما أو اثنين، فلا يصبح مقاس الخاتم مناسبا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز