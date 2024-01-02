مبابي «الحر» بين البقاء مع سان جرمان أو الرحيل

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لاعباً حراً يملك بدءاً من أمس خيار التوقيع مع ناد غير فريقه باريس سان جرمان لحمل ألوانه بداية من صيف 2024، حيث دخل بالفعل مدة الستة الأشهر وهي التي تخول له التوقيع مع أي ناد أخر، في مسلسل جديد غني بالتكهنات، وكانت الأمور صافية الصيف الماضي في ذهن المهاجم السريع، عندما وجّه خطاباً إلى ناديه يشير فيه إلى رغبته بعدم تمديد عقده الذي ينتهي يونيو 2024.

قبل أن يعود الهدوء بين اللاعب وناديه الغاضب لعدم قدرته على بيع عقد اللاعب المقدّر بـ180 مليون يورو، ما دفعه إلى إبعاده مؤقتاً عن التشكيلة. مذ ذاك الوقت، أصبحت العلاقة بين هداف مونديال 2022 ورئيس ناديه القطري ناصر الخليفي صلبة وراسخة، بحسب ما يرشح عن فريق العاصمة.

ووفقاً لوسائل إعلام متعدّدة، تخلى اللاعب عن جزء من مكافآت «الولاء» الهائلة. ورفض المقرّبون من اللاعب التعليق على مستقبل مبابي خلال الأشهر المقبلة، أما النادي، فلم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن منذ فترة طويلة، ولا زال الموقف غامضاً بين مبابي وناديه الباريسي، ولربما تشهد الأيام المقبلة تفاصيل جديدة عن العلاقة بين الطرفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز