فرانكفورت يستعير فان دي بيك من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يظل فان دي بيك مدافعا عن ألوان فرانكفورت حتى نهاية الموسم الحالي.

وصرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت "دوني فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما وهو قطعة مهمة يحتاجها فريقنا".

أضاف المدير الرياضي لفرانكفورت "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".

وخاض فان دي بيك 62 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، منذ انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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