أرسنال يواصل التراجع ويتعثر أمام فولهام وتوتنهام يهز شباك بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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واصل أرسنال تراجعه في النتائج وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي ببطولة الدروي الإنجليزي لكرة القدم، حيث خسر أمام مضيفه فولهام 1 /2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي خسر في الجولة الماضية أمام ويستهام، عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا ، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، علما أن ليفربول سيواجه نيوكاسل غدا الاثنين.

على الجانب الأخر، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الخامسة عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يدرك فولهام التعادل عن طريق راؤول خيمنيز في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 58 سجل ديكورفا بوبي ريد الهدف الثاني لفولهام.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز توتنهام على ضيفه بورنموث 3 /1.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق بابي سار، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 سجل ريتشارلسون الهدف الثالث لتوتنهام، فيما سجل أليكس سكوت الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 84.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

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